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Криминална хроника Ямбол - 09.07.2019 г.

09 юли 2019 11:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 22
Полиция Ямбол

Стралджански полицаи разследват противозаконно увреждане на чужда движима вещ. Досъдебното производство е започнато вчера по сигнал, че вечерта на 4 юли в игрална зала в града, неизвестен извършител е увредел дисплей на игрален автомот, удряйки го с юмрук. По първоначални данни щетата е на стойност около 2000 лева. Разследването по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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