Криминална хроника Ямбол - 09.07.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 22

Стралджански полицаи разследват противозаконно увреждане на чужда движима вещ. Досъдебното производство е започнато вчера по сигнал, че вечерта на 4 юли в игрална зала в града, неизвестен извършител е увредел дисплей на игрален автомот, удряйки го с юмрук. По първоначални данни щетата е на стойност около 2000 лева. Разследването по случая продължава.