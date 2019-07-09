Трафикът в област Сливен е интензивен, но без задръствания

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 22

Няма въведени ограничения по пътищата в Сливенска област, съобщиха от Областно пътно управление. Трафикът е интензивен, но без задръствания.

Затворени за тежки автомобили над 10 тона са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.