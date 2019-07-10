Сидеров вече не е шеф на "Обединени патриоти" в парламента

Наблюдател.БГ преди 47 минути, брой четения: 49 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 49

Волен Сидеров вече не е председател на ПГ на "Обединени патриоти", предаде репортер на Novini.bg.

Решението е взето вчера на заседание, на което са били само депутатите от НФСБ и ВМРО.

Лидерът на "Атака" е сменен от двама съпредседатели - Искрен Веселинов от ВМРО и Валентин Касабов от НФСБ.