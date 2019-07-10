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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен и в Шивачево

10 юли 2019 10:48, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 55
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Днес 10.07 /сряда/ поради ремонтни работи свързани с Воден цикъл е прекъснато водоподаването в западната част на кв. Клуцохор до 15.30ч. Поради ремонтни работи е възможно да бъде нарушено водоподаването във висока зона на гр.Шивачево. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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