Хванаха 22-годишен с марихуана в Сливен

Наблюдател.БГ преди 11 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 10

Притежание на наркотици е установено при осъществяване на патрулна дейност в град Сливен. В 05,40 часа на 9 юли екип на група „Охрана на обществения ред“ при РУ-Сливен спира за проверка 22-годишния Н.И. на улица „Арх.Й.Йорданов“. В него е намерено и иззето топче, съдържащо суха листна маса, която на полевия теста е реагирала на марихуана. Н.И. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.