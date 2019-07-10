Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха пиян шофьор в Сливен

10 юли 2019 11:43, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 30 минути, брой четения: 24
....................................

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила. На 10 юли, в 23,50 часа, на бул.“Г.Данчев“ е спрян за проверка лек автомобил „Сеат Ибиза“, управляван от Д.М. на 46 години от град Сливен. При проверката той е показал положителна проба за употреба на алкохол 1,91 промила.

« предишнаследваща »


 