Заловиха пиян шофьор в Сливен

Наблюдател.БГ преди 30 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 24

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила. На 10 юли, в 23,50 часа, на бул.“Г.Данчев“ е спрян за проверка лек автомобил „Сеат Ибиза“, управляван от Д.М. на 46 години от град Сливен. При проверката той е показал положителна проба за употреба на алкохол 1,91 промила.