Криминалисти работят по опит за грабеж в Сливен

Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 19

Криминалисти на РУ-Сливен работят по опит за грабеж. На 9 юли, около 13,00 часа, в квартал „Даме Груев“, неизвестен извършител е направил опит да отнеме сумата от 35 лева от 74-годишен мъж. По случая се извършват оперативно-издирвателни действия. Образувано е досъдебно производство.