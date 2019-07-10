Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминалисти работят по опит за грабеж в Сливен

10 юли 2019 11:45, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 19
....................................

Криминалисти на РУ-Сливен работят по опит за грабеж. На 9 юли, около 13,00 часа, в квартал „Даме Груев“, неизвестен извършител е направил опит да отнеме сумата от 35 лева от 74-годишен мъж. По случая се извършват оперативно-издирвателни действия. Образувано е досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 