53-годишна жена и 36-годишен мъж пострадаха при сбиване в село Ябланово

Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 20

Служители на участък „Ябланово“ при РУ-Котел работят по причиняване на телесна повреда. На 09 юли, в 19,20 часа, от тел.112, е получено съобщение за сбиване в село Ябланово. В резултата на конфликта са пострадали жена на 53 години и мъж на 36 години от същото село. Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Сливен без опасност за живота. Мъжът е прегледан и освободен. По случая е образувано досъдебно производство.