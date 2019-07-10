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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Не се очаква поскъпване на полицата "Гражданска отговорност"

10 юли 2019 15:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Гражданска отговорност

Нарушения, които могат да причинят катастрофи на пътя, да водят до по-скъпа Гражданска отговорност. Тази позиция изрази Константин Велев, председател на Асоциацията на българските застрахователи, в интервю за Дарик радио.

По думите му засега няма предпоставки за поскъпване на автозастраховката.

Източник: Радио Дарик

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