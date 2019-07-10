Не се очаква поскъпване на полицата "Гражданска отговорност"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Нарушения, които могат да причинят катастрофи на пътя, да водят до по-скъпа Гражданска отговорност. Тази позиция изрази Константин Велев, председател на Асоциацията на българските застрахователи, в интервю за Дарик радио.

По думите му засега няма предпоставки за поскъпване на автозастраховката.