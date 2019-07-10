Полицията издирва 83-годишен мъж

Наблюдател.БГ преди 21 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 32

РУ-Сливен издирва 83-годишен мъж

ДИНЮ БОЙЧЕВ ТОДОРОВ на 83 години от град Сливен е в неизвестност от 03.07.2019г. Тодоров е видян за последно в местност „Войнишко кладенче“ посока „Андреева чешма“

Мъжът е на видима възраст 75-80 години, ръст среден /165см./, телосложение – нормално, очи – зелени , лице – овално – бяло, коса – къса – права - прошарена. Движи се бавно, с бастун.

РУ-Сливен се обръща с молба, при установяване на мъжа или при получаване на информация за местоположението му да се уведоми най-близкото поделение на МВР или да се подаде сигнал на тел.112, или телефони: 0898460048, 044 644 333