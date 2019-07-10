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Във Варна събарят къщи на роми заради градеж на ново кръгово
Опасни постройки в циганското гето „Максуда” във Варна бяха съборени заради новото кръгово кръстовище, което ще свързва улица „Девня” с булевард „Васил Левски”, съобщава Дарик.
Къщите са разположени върху 10 парцела, като по данни на район „Одесос“ адресно регистрираните лица там са около 100. Реално обитателите обаче са по-малко. Хората са били предупредени за събарянето, връчени са им заповеди. Към момента няма желаещи за настаняване от Община Варна.
Изграждането на кръговото кръстовище ще струва 3,7 млн. лв., като вече има избран изпълнител.
Снимка: Live.varna.bg