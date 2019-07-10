Без ограничения по пътищата в област Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 16

Няма въведени ограничения по пътищата в Сливенска област, съобщиха от Областно пътно управление. Трафикът е интензивен, но без задръствания.

Затворени за тежки автомобили над 10 т. са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.