Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

Наблюдател.БГ преди 36 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 43

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.07.2019 г. (четвъртък) до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в кварталите "Ново село", "Българка", "Сини камъни" и част от вилна зона.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.