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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

11 юли 2019 10:00, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 36 минути, брой четения: 43
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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.07.2019 г. (четвъртък) до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в кварталите "Ново село", "Българка", "Сини камъни" и част от вилна зона.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

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