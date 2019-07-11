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Авария остави без вода няколко сливенски квартала и част от вилната зона на града

11 юли 2019 10:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 29
Вода

Няколко сливенски квартала и част от вилна зона днес са без вода поради авария, съобщиха от ВиК – Сливен. Заради авариен ремонт до 16:00 ч. е прекъснато водоподаването в кварталите „Ново село“, „Българка“, „Сини камъни“ и част от вилна зона“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

Снимка: pixabay.com

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