Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Трафикът по пътищата в област Сливен е интензивен, а настилките сухи и нормално проходими

11 юли 2019 10:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 17
Пътна обстановка в област Сливен

Пътните настилки в Сливен са сухи и нормално проходими. Няма въведени ограничения по пътищата в Сливенска област, съобщиха от Областно пътно управление. Трафикът е интензивен, но без задръствания.

Затворени за тежки автомобили над 10 тона са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.

Снимка: pixabay.com

« предишна


 