Трафикът по пътищата в област Сливен е интензивен, а настилките сухи и нормално проходими

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 17

Пътните настилки в Сливен са сухи и нормално проходими. Няма въведени ограничения по пътищата в Сливенска област, съобщиха от Областно пътно управление. Трафикът е интензивен, но без задръствания.

Затворени за тежки автомобили над 10 тона са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.