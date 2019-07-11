Задържаха мъж за побой,след което опитал да се укрие

Наблюдател.БГ преди 13 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 11

Служители на участък „Ябланово“ при РУ-Котел са задържали извършител, причинил телесна повреда и направил опит да се укрие. На 11 юли, в 01,30 часа, от телефон 112 е получен сигнал от мъж на 30 години от град Сливен, че в село Ябланово му е нанесен побой. На място е изпратен полицейски екип. Установява се, че между пострадалия и извършителя е възникнал конфликт при игра на карти. 30-годишният мъж е ударен в лицето, при което е получил фрактура на носа. Извършителят е избягал от мястото и е напрали опит да се укрие. Той е на 21 години, криминално проявен, от село Ябланово. В резултат на предприетите незабавни издирвателни действия той е задържан и отведен в РУ-Котел. По случая е образувано досъдебно производство.