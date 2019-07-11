В сливенското село Жельо войвода вече има работещ басейн

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 66

С разрешение, издадено от кмета Стефан Радев заработи още един плувен басейн за обществено ползване на територията на община Сливен. Той се намира в село Желю войвода.

Комисията, назначена с негова заповед извърши необходимата проверка по документи и на място. Тя бе по смисъла на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.

По думите на председателя на комисията инж. Снежана Кънева показателите на водата в басейна отговарят на изискванията на Министерство на здравеопазването. Обектът е осигурен със спасител, медицинско лице, медицинско оборудване, включително санитарен транспорт.