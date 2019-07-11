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В сливенското село Жельо войвода вече има работещ басейн

11 юли 2019 10:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66
Басейн

С разрешение, издадено от кмета Стефан Радев заработи още един плувен басейн за обществено ползване на територията на община Сливен. Той се намира в село Желю войвода.

Комисията, назначена с негова заповед извърши необходимата проверка по документи и на място. Тя бе по смисъла на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.

По думите на председателя на комисията инж. Снежана Кънева показателите на водата в басейна отговарят на изискванията на Министерство на здравеопазването. Обектът е осигурен със спасител, медицинско лице, медицинско оборудване, включително санитарен транспорт.

Снимка: Община Сливен

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