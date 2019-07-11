Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.07.2019 г. (четвъртък) до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Речиза".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.