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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха под стража мъж, обвинен в държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество

11 юли 2019 16:34, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 29 минути, брой четения: 33
Окръжна прокуратура-Сливен

По искане на Окръжна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Боньо С. Той е обвинен за това, че на 08.07.2019 г. в гр. Сливен, в съучастие с Иванка Ч. (с постановена мярка за неотклонение „парична гаранция“), действайки като съизвършител, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – около 5 грама марихуана и около 70 грама амфетамин – престъпление по чл.354а, ал.2, т.4, вр.ал.1, изр.1, алт.1, предл.4, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Боньо С. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че Боньо С. може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража обвиняемия.

Определението на Окръжен съд – Сливен подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Бургас.

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