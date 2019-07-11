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Тежка катастрофа край Ямбол, един загина
Един човек е загинал при тежък пътен инцидент между селата Кукорево и Окоп. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Ямбол.
Сигналът е за тежка катастрофа между два автомобила, станала на пътя между селата Кукорево и Окоп. Той е получен в полицията към 12.25 часа.
По първоначална информация от удара е починал единият от шофьорите. На място са полицейски екипи, които извършват процесуално следствени действия.
Временно движението от Ямбол за Елхово се пренасочва към разклона за с. Калчево. В обратна посока – за Ямбол, на разклона на с. Окоп, моторните превозни средства се отклоняват по главен път I-7 към разклона за с. Калчево.
Източник: Факти
Снимка: Интернет