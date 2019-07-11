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Тежка катастрофа край Ямбол, един загина

11 юли 2019 16:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 26
Полиция Ямбол

Един човек е загинал при тежък пътен инцидент между селата Кукорево и Окоп. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Ямбол.

Сигналът е за тежка катастрофа между два автомобила, станала на пътя между селата Кукорево и Окоп. Той е получен в полицията към 12.25 часа.

По първоначална информация от удара е починал единият от шофьорите. На място са полицейски екипи, които извършват процесуално следствени действия.

Временно движението от Ямбол за Елхово се пренасочва към разклона за с. Калчево. В обратна посока – за Ямбол, на разклона на с. Окоп, моторните превозни средства се отклоняват по главен път I-7 към разклона за с. Калчево.

Източник: Факти
Снимка: Интернет

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