Задържаха 27-годишен за грабеж

Наблюдател.БГ преди 43 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 10

Криминалисти на РУ-Сливен задържаха 27-годишен мъж, направил опит за грабеж. На 8 юли, около 13,00 часа, в търговски обект в квартал „Даме Груев“, 27-годишният Ч.Р., след като е използвал сила, е направил опит да открадне сумата от 35 лева от 74-годишен мъж. След проведени издирвателни действия от служители на сектор „Криминална полиция“ и участък „Надежда“ към РУ-Сливен Ч.Р. е задържан на 10 юли. Работата по документиране на цялостната престъпна дейност на задържания продължава.