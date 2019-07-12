Криминална хроника Ямбол - 12.07.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 29

Криминалисти от РУ-Ямбол задържаха 18-годишен за притежание на наркотици. Младежът бил проверен от служителите вчера, в хода на специализирана операция за противодействие на наркоразпространението в града. Установено е, че той е държал в себе си опаковка с бяло кристалообразно вещество (около 15 гр), което на полевия наркотест е реагирало положително на метамфетамин. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство. Младежът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Служители от РУ-Ямбол е образувано бързо производство срещу неправоспособен водач управляващ мотопед без регистрационни табели. Двуколесното моторно превозно средство е спряно за проверка вчера към 20:50 ч., в к-с „Георги Бенковски“. Установено е, че водачът – 49 годишен от Ямбол е неправоспособен, а мотопедът без регистрационни табели. Работата по случая продължава.