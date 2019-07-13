Прекъсване на водоподаването в кв. Младост.

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 15

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.07.2019г. (събота) до 18. 00 ч. е прекъснато водоподаването в кв. Младост.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.