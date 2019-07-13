Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- Наблюдател.БГ
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 15.07-21.07.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 15 до 21 юли 2019 г.?
Диня клас 1 – 0,49 лв. за кг.
Краве сирене по БДС „Димитър Маджаров“ – 7,94 лв. за 800 грама
Сирене „Фета Olimpus“ от овче или козе мляко – 8,79 лв. за 400 грама
Кашкавал от овче или козе мляко „Leveti“ – 8,99 лв. за 250 грама
Газирана напитка Pepsi, 7-Up, Mirinda или Evervess – 1,09 лв. за 1,5 литра
Разтворимо кафе 3 в 1 или 2 в 1 различни видове – 0,21 лв. за брой
Средиземноморска салата – 6,99 лв. за кг.
Пресен изчистен лаврак – 12,89 лв. за кг.
Хайвер „Денито“ – 8,99 лв. за кг.
Прясно мляко „Olimpus“ – 1,75 лв. за 1 литър
Бира „Mythos“ – 0,99 лв. за 0,5 литра
За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков