Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 15.07-21.07.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 29

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 15 до 21 юли 2019 г.?

Диня клас 1 – 0,49 лв. за кг.

Краве сирене по БДС „Димитър Маджаров“ – 7,94 лв. за 800 грама

Сирене „Фета Olimpus“ от овче или козе мляко – 8,79 лв. за 400 грама

Кашкавал от овче или козе мляко „Leveti“ – 8,99 лв. за 250 грама

Газирана напитка Pepsi, 7-Up, Mirinda или Evervess – 1,09 лв. за 1,5 литра

Разтворимо кафе 3 в 1 или 2 в 1 различни видове – 0,21 лв. за брой

Средиземноморска салата – 6,99 лв. за кг.

Пресен изчистен лаврак – 12,89 лв. за кг.

Хайвер „Денито“ – 8,99 лв. за кг.

Прясно мляко „Olimpus“ – 1,75 лв. за 1 литър

Бира „Mythos“ – 0,99 лв. за 0,5 литра

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/