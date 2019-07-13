Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 15.07-21.07.2019 г.

13 юли 2019 14:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 29
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 15 до 21 юли 2019 г.?

 

Диня клас 1 – 0,49 лв. за кг.

Краве сирене по БДС „Димитър Маджаров“ – 7,94 лв. за 800 грама

Сирене „Фета Olimpus“ от овче или козе мляко – 8,79 лв. за 400 грама

Кашкавал от овче или козе мляко „Leveti“ – 8,99 лв. за 250 грама

Газирана напитка Pepsi, 7-Up, Mirinda или Evervess – 1,09 лв. за 1,5 литра

Разтворимо кафе 3 в 1 или 2 в 1 различни видове – 0,21 лв. за брой

Средиземноморска салата – 6,99 лв. за кг.

Пресен изчистен лаврак – 12,89 лв. за кг.

Хайвер „Денито“ – 8,99 лв. за кг.

Прясно мляко „Olimpus“ – 1,75 лв. за 1 литър

Бира „Mythos“ – 0,99 лв. за 0,5 литра

 

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

« предишна


 