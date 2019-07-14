Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Поставят 3D импланти при черепни травми

14 юли 2019 09:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 35
Д-р Асен Хаджиянев

3D импланти при черепни травми вече се поставят у нас. Това е технология, която замества счупени при автомобилна катастрофа или височинна травма черепни кости, които напълно прилягат по формата на главата, съобщава NOVA.

Единственият специалист, който се занимава с тази технология в България е д-р Асен Хаджиянев от Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски".

„Това е крачка към бъдещето. Успяхме да реализираме този проект при трима пациенти. Операцията е доста сложна. Винаги съществува риск от непоносимост към импланта. Досега не сме имали подобен проблем. Има по-голям риск от инфекция”, разказа в студиото на „Събуди се” д-р Асен Хаджиянев. Той допълни, че имплантите са направени от химичен полимер.

Източник: Монитор

« предишнаследваща »


 