Поставят 3D импланти при черепни травми

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 35

3D импланти при черепни травми вече се поставят у нас. Това е технология, която замества счупени при автомобилна катастрофа или височинна травма черепни кости, които напълно прилягат по формата на главата, съобщава NOVA.

Единственият специалист, който се занимава с тази технология в България е д-р Асен Хаджиянев от Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски".

„Това е крачка към бъдещето. Успяхме да реализираме този проект при трима пациенти. Операцията е доста сложна. Винаги съществува риск от непоносимост към импланта. Досега не сме имали подобен проблем. Има по-голям риск от инфекция”, разказа в студиото на „Събуди се” д-р Асен Хаджиянев. Той допълни, че имплантите са направени от химичен полимер.