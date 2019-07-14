Снегът от Румъния се премести в България, сняг заваля на Мусала

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 31

За необичайно за месец юли явление съобщава Meteo Balkans във Фейсбук страницата си. Сняг е завалял на връх Мусала. Явлението предизвика множество коментари в социалните мрежи, съобщава vesti.bg.

Сняг валя в събота и в Румъния. В планината Бучедж (Централна Румъния) в нощта срещу събота се натрупа няколко сантиметра снежна покривка, а на връх Ому (2505 м) имаше виелица. Температурите паднаха под нулата, усещаше се пронизващ студ и имаше гъста мъгла.