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Снегът от Румъния се премести в България, сняг заваля на Мусала
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 31
За необичайно за месец юли явление съобщава Meteo Balkans във Фейсбук страницата си. Сняг е завалял на връх Мусала. Явлението предизвика множество коментари в социалните мрежи, съобщава vesti.bg.
Сняг валя в събота и в Румъния. В планината Бучедж (Централна Румъния) в нощта срещу събота се натрупа няколко сантиметра снежна покривка, а на връх Ому (2505 м) имаше виелица. Температурите паднаха под нулата, усещаше се пронизващ студ и имаше гъста мъгла.
Снимки: Фейсбук