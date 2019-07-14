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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Снегът от Румъния се премести в България, сняг заваля на Мусала

14 юли 2019 12:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 31
Сняг на Мусала

За необичайно за месец юли явление съобщава Meteo Balkans във Фейсбук страницата си. Сняг е завалял на връх Мусала. Явлението предизвика множество коментари в социалните мрежи, съобщава vesti.bg.

Сняг валя в събота и в Румъния. В планината Бучедж (Централна Румъния) в нощта срещу събота се натрупа няколко сантиметра снежна покривка, а на връх Ому (2505 м) имаше виелица. Температурите паднаха под нулата, усещаше се пронизващ студ и имаше гъста мъгла.

Снимки: Фейсбук

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