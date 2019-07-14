Силно земетресение разлюля Гърция - усети се в част от България, както и в съседните страни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 23

Земетресение с магнитуд 4,6 степен е регистрирано в северната част на Гърция, информира гръцкият сеизмологичен институт.

Епицентърът е бил на 14 км южно от Кожани.

Трусът е усетен в Македония, Сърбия, Албания, Черна гора, части от България, Косово, Босна и Херцеговина, Италия и Хърватия.

Засега няма информация за пострадали лица и причинени материални щети.