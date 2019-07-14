Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Силно земетресение разлюля Гърция - усети се в част от България, както и в съседните страни

14 юли 2019 16:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 23
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,6 степен е регистрирано в северната част на Гърция, информира гръцкият сеизмологичен институт.

Епицентърът е бил на 14 км южно от Кожани.

Трусът е усетен в Македония, Сърбия, Албания, Черна гора, части от България, Косово, Босна и Херцеговина, Италия и Хърватия.

Засега няма информация за пострадали лица и причинени материални щети.

Източник: БГНЕС
Снимка: pxhere.com

« предишна


 