52 литра на квадратен метър е падналия дъжд в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 24

Най-много дъжд е паднал в Сливен – 52 л/кв. м. Това съобщиха за Агенция „Фокус“ от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Информацията за валежите е от полунощ до 15:00 ч. днес.

34 л/кв. м са отчетени в Бургас, 20 л/кв. м на Рожен. В Лом регистрираните количества валежи са 18 л/кв. м.

НИМХ съобщи, че на връх Мусала е валяло сняг. Там регистрираните количества са 16 л/кв. м.