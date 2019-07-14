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Сливен. Новини от източника. Последни новини

52 литра на квадратен метър е падналия дъжд в Сливен

14 юли 2019 20:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 24
Сливен дъжд

Най-много дъжд е паднал в Сливен – 52 л/кв. м. Това съобщиха за Агенция „Фокус“ от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Информацията за валежите е от полунощ до 15:00 ч. днес.

34 л/кв. м са отчетени в Бургас, 20 л/кв. м на Рожен. В Лом регистрираните количества валежи са 18 л/кв. м.

НИМХ съобщи, че на връх Мусала е валяло сняг. Там регистрираните количества са 16 л/кв. м.

Снимка: Станимир Петков

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