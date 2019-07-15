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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 15.07.2019г.
503 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
504 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
547 05.6.2019 директор лечебно заведение висше, медицина
566 17.6.2019 салонен управител средно
567 17.6.2019 готвач, заведение за бързо хранене средно
572 18.6.2019 машинен оператор млечни продукти средно
573 18.6.2019 работник производство на млечни продукти средно
580 21.6.2019 работник осветителни тела/монтажник средно
581 21.6.2019 бояджия, промишлени изделия средно
582 24.6.2019 лакировач средно
583 24.6.2019 електротехник средно/висше
584 24.6.2019 настройчик програмист с ЦПУ средно/висше
585 24.6.2019 контрольор качество средно/висше
587 24.6.2019 готвач средно
588 24.6.2019 камериер средно
589 24.6.2019 сервитьор средно
590 24.6.2019 рецепционист средно
593 25.6.2019 монтажник дограма и щори средно
594 25.6.2019 технолог ХВП висше
606 01.7.2019 перач основно
619 02.7.2019 шофьор лек автомобил средно + кат.С
620 02.7.2019 електротехник средно
621 02.7.2019 работник облицовки и настилки средно.основно
622 02.7.2019 работник гипсокартон основно,средно
623 02.7.2019 камериер - Златни пясъци средно,основно
624 02.7.2019 майстор сладкар средно
633 03.7.2019 оператор лентоизтегляща и решеща машина средно
636 03.7.2019 управител средно / висше
637 03.7.2019 склададжия средно/висше/икономическо
638 03.7.2019 гладачка средно
639 03.7.2019 шивачка средно
642 04.7.2019 заварчик средно,основно+ правоспособност
643 04.7.2019 инженер - технолог висше/машиностроене/
644 04.7.2019 механик пром. Обобрудване средно
645 04.7.2019 котляр средно
646 04.7.2019 електромонтьор средно
648 04.7.2019 машинен оператор силози средно
649 04.7.2019 готвач средно
650 04.7.2019 механик двигатели средно
651 04.7.2019 механик поддръжка и ремонт на фитнес обурудване средно
652 04.7.2019 електротехник средно
653 04.7.2019 техник климатични инсталации средно
654 04.7.2019 дърводолец средно
656 05.7.2019 работник поддръжка средно,основно
657 05.7.2019 продавач-консултант средно
658 05.7.2019 шивачка средно,основно
659 05.7.2019 общ работник основно
668 08.7.2019 техник механик съобщително-свързочни съоръжения средно
669 08.7.2019 фризьор/бръснар средно
670 08.7.2019 ресурсен учител висше/специална педагогика
671 09.7.2019 шивачка средно
672 09.7.2019 тапицер средно
673 09.7.2019 продавач-консултант средно
674 09.7.2019 лаборант средно/висше
676 10.7.2019 санитар средно
677 10.7.2019 санитар средно/основно
678 10.7.2019 старши експерт висше