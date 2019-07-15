X Национален мото събор – Кипилово 2019

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За поредна година мото клуб MSC Swallow 33, с помощта на Община Котел, организират X Национален мото събор – Кипилово 2019, който се провежда в последната деседневка на юли. Тази година мотосъборът ще се състои на 18, 19, 20 и 21 юли.

Съборът се организира край Кипилово – в местността Сайганица, където мястото е идеално за семейна рок-почивка, чист въздух и зареждаща с положителна енергия стара църква, построена на мястото на древно тракийско светилище, съобщиха от мотоклуба.

За участие са поканени „Обратен ефект“, „Светльо & The Legends“, „Graffiti“, Руска Добрева и оркестър „Варненци“.

Източник: "Фокус"