Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

Наблюдател.БГ преди 24 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.07.2019 г. (понеделник) до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването в района на местност "Рамануша".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.