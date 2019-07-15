Заловиха дрогиран шофьор в Сливен

Наблюдател.БГ преди 48 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 31

Водач на МПС, употребил наркотични вещества, е установен от полицейски екип в град Сливен. На 15 юли, в 02,00 часа, на бул."Хаджи Димитър", е извършена проверка на 25-годишния И.Д. от село Крушаре, водач на лек автомобил „Ауди“. При проверката за употреба на наркотици той е показал положителна проба за метамфетамин. По случая е образувано бързо производство.