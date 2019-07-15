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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха дрогиран шофьор в Сливен

15 юли 2019 11:05, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 48 минути, брой четения: 31
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Водач на МПС, употребил наркотични вещества, е установен от полицейски екип в град Сливен. На 15 юли, в 02,00 часа, на бул."Хаджи Димитър", е извършена проверка на 25-годишния И.Д. от село Крушаре, водач на лек автомобил „Ауди“. При проверката за употреба на наркотици той е показал положителна проба за метамфетамин. По случая е образувано бързо производство.

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