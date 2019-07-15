Съобщение от ТЕЦ-Сливен

Наблюдател.БГ преди 9 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 13

Поради възникнала авария ще бъде спряна топлата вода от днес 10:00ч. до 20:00ч. за ж.к."Сини камъни" бл.23 и бл.27.

Ръководството се извинява за създаденото неудобство.