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НСИ отчете дефлация от 0.6 на сто за юни
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 9
Инфлацията за юни спрямо май е минус 0.6 на сто, съобщи Националният статистически институт.
Инфлацията от началото на годината (юни 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.2 на сто, а годишната инфлация за юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. е 2.8 на сто.
Средногодишната инфлация за периода юли 2018 - юни 2019 г. спрямо периода юли 2017 - юни 2018 г. е 3.3 на сто.
Източник: novinite.bg
Снимка: pixabay.com