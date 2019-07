Красиви гласове, музика и цвят изпълниха крепостта „Туида“. Огромен успех за операта „Аида“

Лошото време не успя да помрачи настроението над Сливен. Операта „Аида“ беше изпълнена на крепостта „Туида“ при огромен зрителски интерес. Още преди месец юли билетите бяха разпродадени и бяха пуснати допълнителни места. Точно в 21.00 часа началото беше дадено от кмета Стефан Радев и директора на Старозагорската опера Огнян Драганов.

„Изключително съм щастлив да видя толкова много хора тук тази вечер. Благодаря на директора на операта, не целия й екип и на всички служители на Общината, които участваха в организацията на това представление. Времето ни изненада неприятно, но за щастие имахме късмет и се надявам оттук-нататък всичко да върви по план, а не по вода, както вървеше досега“, каза кметът Стефан Радев.

„Благодаря на този прекрасен човек до мен, господин Радев, който прегърна тази идея и тя е факт. Толкова любители на операта в Сливен! Благодаря ви! Дълбок поклон от мен, един скромен директор на една опера. С голяма любов подготвихме това представление за вас. Благодаря на Камен Чанев, че роди тази идея. Благодаря на всички вас, че повярвахте в нас и в този момент сте тук, за да се насладите на операта“, подчерта от своя страна Огнян Драганов.

В спектакъла като Радамес се превъплъти оперният певец, почетен гражданин на Сливен Камен Чанев. В ролята на Амнерис беше Даниела Дякова, също от града под Сините камъни. Аида изигра Таня Иванова, Рамфис – Ивайло Джуров, Амонасро – Кирил Манолов, като Царя на Египет се превъплъти Александър Марулев. Най-малките участници в представлението бяха също от Сливен – децата от балет „Адажио“ при НЧ „Зора 1860“, гр. Сливен с ръководител Наталия Хаджикостова и балет „Петипа“, с ръководител Петя Вънева. В спектакъла се включиха и членове от Прабългарска школа за оцеляване „Бага Тур“.

Представлението беше дирижирано от главния диригент на Старозагорската опера Ивайло Кринчев. Режисьор е Огнян Драганов.

На сцената беше монтиран и екран за мултимедийни ефекти и прожекции.

Сред официалните гости бяха още Негово Високопреосвещенство Старозагорски митрополит Киприан, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, заместник-кметовете Пепа Чиликова и Стоян Марков, общински съветници и други. В края на вечерта бяха връчени цветя на артистите от името на кмета Стефан Радев и митрополит Киприан.

Организатор на зрелищния спектакъл беше Община Сливен, съвместно с Държавна опера-Стара Загора.

От Общината припомнят, че утре, 16 юли, крепост „Туида“ отново ще бъде домакин на невероятно шоу. Над Сливен ще звучат вечните хитове на „QUEEN” в изпълнение на Оркестъра на Старозагорската опера и рок група със солист Теодор Койчинов. Концертът „Шоуто продължава“ - QUEEN Tribute ще дирижира младият диригент и пианист, виенски възпитаник Димитър Косев, който е инициатор и ръководител на проекта. Той е подбрал едни най-популярните песни на британската група, сред които: „Bohemian Rhapsody”, „The Show Must Go on”, „Who Wants to Live Forever”, „We are the Champions”, „I want to break free”, „Crazy little thing called love”, „Somebody to Love”, „We Will Rock You”, „Love of My Life” и други. Оркестрацията на песните e на Пламен Проданов, Свилен Димитров и Димитър Косев.

Организатор отново е Община Сливен, съвместно с Държавна опера - Стара Загора.

Снимки: Костас Анастасиу

Снимки