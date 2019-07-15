Волейболен клуб – Сливен изпрати благодарствено писмо до кмета Стефан Радев по повод настоящия ремонт на спортна зала "Асеновец"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 10

Волейболен клуб – Сливен изпрати благодарствено писмо до кмета Стефан Радев. Повод е настоящият ремонт на спортна зала „Асеновец“, който стартира в края на април тази година.

„Нашият дом, в който създадохме толкова национални състезатели и спечелихме всички видове медали от републиканските първенства, най-после ще бъде ремонтиран. Благодарение на Вас и Вашата загриженост към децата“, се казва в благодарственото писмо.

Спортното съоръжение е построено през 1971 година и от тогава не е реновирано. „Асеновец“ разполага със зали по бокс и волейбол, които ще бъдат изцяло обновени, като в залата по волейбол ще могат де се провеждат състезания по тенис на корт на закрито. Ще бъдат ремонтирани и вътрешните помещения със санитарни възли. Средствата за цялостното обновяване на залата са осигурени от българското правителство.

„С ремонтирането на залата, Вие разрешавате още един наш голям проблем – домакинство на състезания. Ние сме клуб, който не само играе срещу грандовете на България, но и ги побеждава“, посочват още от волейболния клуб.