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Волейболен клуб – Сливен изпрати благодарствено писмо до кмета Стефан Радев по повод настоящия ремонт на спортна зала "Асеновец"
Волейболен клуб – Сливен изпрати благодарствено писмо до кмета Стефан Радев. Повод е настоящият ремонт на спортна зала „Асеновец“, който стартира в края на април тази година.
„Нашият дом, в който създадохме толкова национални състезатели и спечелихме всички видове медали от републиканските първенства, най-после ще бъде ремонтиран. Благодарение на Вас и Вашата загриженост към децата“, се казва в благодарственото писмо.
Спортното съоръжение е построено през 1971 година и от тогава не е реновирано. „Асеновец“ разполага със зали по бокс и волейбол, които ще бъдат изцяло обновени, като в залата по волейбол ще могат де се провеждат състезания по тенис на корт на закрито. Ще бъдат ремонтирани и вътрешните помещения със санитарни възли. Средствата за цялостното обновяване на залата са осигурени от българското правителство.
„С ремонтирането на залата, Вие разрешавате още един наш голям проблем – домакинство на състезания. Ние сме клуб, който не само играе срещу грандовете на България, но и ги побеждава“, посочват още от волейболния клуб.
Снимка: Община Сливен