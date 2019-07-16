Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен и четири села

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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.07.2019 г. (вторник) от 09.30ч. до 13.00ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Речица".

Поради извършване на авариен ремонт на 16.07.2019 г. (вторник) от 10.00ч. до 16.00 ч. е прекъснато водоподаването в селата Крушаре, Самуилово, Бяла и Градско.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.