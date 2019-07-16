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Кражба на техника, дрехи и златни накити от частен дом в Нова Загора

16 юли 2019 09:53, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 45 минути, брой четения: 26
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Новозагорски криминалисти работят по случай на домова кражба. На 15 юли 63-годишен жител на Нова Загора е подал заявление за кражба на техника, дрехи и златни накити от дома му. За времето от 5 до 14 юли неизвестен извършител е проникнал в къщата на заявителя в град Нова Загора, след като е взломил ключалката на прозореца. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

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