Кражба на техника, дрехи и златни накити от частен дом в Нова Загора

Наблюдател.БГ преди 45 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 26

Новозагорски криминалисти работят по случай на домова кражба. На 15 юли 63-годишен жител на Нова Загора е подал заявление за кражба на техника, дрехи и златни накити от дома му. За времето от 5 до 14 юли неизвестен извършител е проникнал в къщата на заявителя в град Нова Загора, след като е взломил ключалката на прозореца. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.