Изложба Graffiti 2019

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За втори път галерия „МАЙ” ще представи едно свежо и изпълнено с енергия и сила течение в съвременното изкуство – графити, показано чрез творбите на сливенските графити майстори.

Това изкуство се е появило първоначално във Филаделфия в края 60-те години на XX век, а по-късно и в Ню Йорк, където градските стени и влаковете на метрото се превръщат в основа за рисунките на младежите. Днес чрез графитите се преобразяват фасади и калкани и превръщат съвременния град в галерия.

Очакваме ви на 19 юли (петък) от 18:30 ч

Галерия "Май"