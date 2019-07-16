Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изложба Graffiti 2019

16 юли 2019 11:26, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 20
....................................

За втори път галерия „МАЙ” ще представи едно свежо и изпълнено с енергия и сила течение в съвременното изкуство – графити, показано чрез творбите на сливенските графити майстори.

Това изкуство се е появило първоначално във Филаделфия в края 60-те години на XX век, а по-късно и в Ню Йорк, където градските стени и влаковете на метрото се превръщат в основа за рисунките на младежите. Днес чрез графитите се преобразяват фасади и калкани и превръщат съвременния град в галерия.

Очакваме ви на 19 юли (петък) от 18:30 ч

 

Галерия "Май"

« предишна


 