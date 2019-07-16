Криминална хроника Ямбол - 16.07.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 15

18 килограма безакцизен тютюн откриха служители от РУ – Ямбол. Вчера, в хода полицейска операция е извършена проверка в частен имот на ул. “Драва“ в града, обитаван от 58-годишна жена. Установено е, че тя държи в дома си 18 кг суха листна маса тютюн и 340 къса саморъчно свити цигари без акцизен бандерол. Работата по случая продължава.

Снощи около 23:15 ч. на ул. „Виза“ в град Ямбол, полицейски екип е установил самокатастрофирал лек автомобил „Хонда“, управляван от 52-годишен мъж. При проверка на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. По случая в РУ-Ямбол е образувано бързо производство.