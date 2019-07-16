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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Военно окръжие – Сливен информира, че са обявени 77 вакантни длъжности за войници от състава на Военновъздушните сили:
Излъчване: Туида Нюз преди 44 минути, брой четения: 26
Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 77 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Военновъздушните сили, вижте приложеният файл
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Обява по МЗ № ОХ-582 от 24.06.2019 за ВВС [53.0KB]
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