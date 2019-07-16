Военно окръжие – Сливен информира, че са обявени 77 вакантни длъжности за войници от състава на Военновъздушните сили:

Туида Нюз преди 44 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 26

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 77 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Военновъздушните сили, вижте приложеният файл

Файлове