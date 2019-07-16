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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военно окръжие – Сливен информира, че са обявени 77 вакантни длъжности за войници от състава на Военновъздушните сили:

16 юли 2019 14:15, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 44 минути, брой четения: 26

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 77 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Военновъздушните сили, вижте приложеният файл

Файлове

Обява по МЗ № ОХ-582 от 24.06.2019 за ВВС [53.0KB]

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