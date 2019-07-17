Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове

17 юли 2019 09:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 22
Времето за 17.07.2019 г.

В сряда ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода ще е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър, предимно от север. Максимална температура на 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра - около 10 градуса.

В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб северен вятър. Минималната температура ще е 16 градуса, а максималната 27.

Снимка: pxhere.com

« предишнаследваща »


 