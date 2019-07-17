Слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 22

В сряда ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода ще е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър, предимно от север. Максимална температура на 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра - около 10 градуса.

В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб северен вятър. Минималната температура ще е 16 градуса, а максималната 27.