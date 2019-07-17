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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в няколко сливенски квартала

17 юли 2019 12:10, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 18 минути, брой четения: 26
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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 17.07.2019-сряда. до 18.00 часа.поради извършване на профилактика е възможно нарушаване на водоподаването в района на ЦГЧ; кв.Клуцохор„ кв.Кумлука„част от кв.Дружба„кв. Надежда„ и част от Вилна зона.кв„Младост„ кв.Стоян Заимов„кв.„Даме Груев„

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