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СЪОБЩЕНИЕ - ЗАПИСВАНЕ
УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Записването на приетите ученици след второ класиране ще бъде на 19.07.2019 г. и на 22.07.2019 г. от 08.00 часа до 17.00 часа в сградата на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ /голяма езикова/ на четвъртия етаж в учителската стая.
Документите, които следва да се предоставят при записване на приетите ученици в „Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ са:
1. Заявление за записване /предоставя се на място – в гимназията/
2. Свидетелство за основно образование – оригинал
3. Удостоверение за раждане – копие
4. Снимка за личен картон
График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2019/2020г , може да видите подробно в раздел "ПРИЕМ" - ГРАФИЦИ.
От ръководството