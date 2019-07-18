СЪОБЩЕНИЕ - ЗАПИСВАНЕ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 31 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 13

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на приетите ученици след второ класиране ще бъде на 19.07.2019 г. и на 22.07.2019 г. от 08.00 часа до 17.00 часа в сградата на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ /голяма езикова/ на четвъртия етаж в учителската стая.

Документите, които следва да се предоставят при записване на приетите ученици в „Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ са:

1. Заявление за записване /предоставя се на място – в гимназията/

2. Свидетелство за основно образование – оригинал

3. Удостоверение за раждане – копие

4. Снимка за личен картон

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2019/2020г , може да видите подробно в раздел "ПРИЕМ" - ГРАФИЦИ.

От ръководството