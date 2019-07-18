Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- Наблюдател.БГ
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Ямбол - 18.07.2019 г.
Информационен бюлетин 18.07.2019 г.
На 15 юли в ямболския комплекс „Г.Бенковски“ полицейски екип на РУ-Ямбол е извършил проверка на 31-годишен мъж със съмнително поведение. В хода на проверката мъжът предал на служителите около 2 гр. жълтеникаво кристалообразно вещество – пико. Работата по случая продължава продължава.
По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:
На 17 юли в 12:50 ч. от тел. 112 в РС„ПБЗН“- Ямбол е получен сигнал за възникнал пожар в нива с пшеница в землището на село Миладиновци. Вятърът допринесъл за бързо разпространение на огъня на площ около 400 дка. Отзовалите се на място огнеборци овладяли и загасили пожара. Вследствие на пожарогасителните действия са спасени около 800 дка от зърнената култура. Причините и щетите от пожара са в процес на изясняване.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет