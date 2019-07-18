Криминална хроника Ямбол - 18.07.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 9

Информационен бюлетин 18.07.2019 г.

На 15 юли в ямболския комплекс „Г.Бенковски“ полицейски екип на РУ-Ямбол е извършил проверка на 31-годишен мъж със съмнително поведение. В хода на проверката мъжът предал на служителите около 2 гр. жълтеникаво кристалообразно вещество – пико. Работата по случая продължава продължава.

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

На 17 юли в 12:50 ч. от тел. 112 в РС„ПБЗН“- Ямбол е получен сигнал за възникнал пожар в нива с пшеница в землището на село Миладиновци. Вятърът допринесъл за бързо разпространение на огъня на площ около 400 дка. Отзовалите се на място огнеборци овладяли и загасили пожара. Вследствие на пожарогасителните действия са спасени около 800 дка от зърнената култура. Причините и щетите от пожара са в процес на изясняване.