Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

Наблюдател.БГ преди 31 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.07.2019 г. (петък) до 11. 00 ч. е прекъснато водоподаването района на ул. "Агликина поляна".

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.