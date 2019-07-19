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Новозагорски криминалисти разкриха кражба на вещи от молитвен храм в село Кортен

19 юли 2019 10:50, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 31
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За броени часове новозагорски криминалисти разкриха кражба на вещи от молитвен храм в село Кортен. Сигналът е получен на 18 юли, около 14,15 часа в РУ-Нова Загора. След проведените незабавни издирвателни действия е задържан 25-годишният Н.Щ от същото село. В него са намерени и иззети метални части от свещник, предмет на кражбата от църковния храм. Той е отведен в РУ-Нова Загора и остава в ареста за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

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