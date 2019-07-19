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Заловиха пиян шофьор,друг-без книжка

19 юли 2019 10:57, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 39
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Служители на РУ-Котел са установили водач с алкохол над 1,2 промила и 16-годишен неправоспособен водач. На 18 юли в село Градец е извършена проверка на лек автомобил „Форд Транзит“, управляван от 16-годишно момче. При проверката се установява, че водачът вече има наложено административно наказание за управление на МПС. По случая е започнато бързо производство.

На 19 юли в село Кипилово е извършена проверка на 26-годишния Г.А., водач на лек автомобил „Рено Меган“. Установява се, че Г.А. управлява с концентрация на алкохол 1,63 промила. Г.А. е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

 

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