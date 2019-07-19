Досъдебно производство за транспортиране на близо 50 кубика незаконна дървесина

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

В РУ-Котел е започнато досъдебно производство за транспортиране на дървесина без нужните контролна горска марка и съпътстващи документи. На 18 юли в село Тича е установен товарен автомобил „Волво“, натоварен с 46,68 кубични метра дървесина, управляван от 51-годишния Х.Й от град Омуртаг. Х.Й. е задържан за 24 часа. За случая е уведомена Районна прокуратура-Котел.