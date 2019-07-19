Съобщение от ТЕЦ-Сливен

Наблюдател.БГ преди 10 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 15

Уведомяваме Ви, че поради авария в топлопреносната мрежа от 13:00 ч. до 22:00 ч. на 19.07.2019 г. топлоподаването към града ще бъде спряно.

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.